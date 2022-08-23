5.9 مليار درهم.. أرباح قياسية للإمارات للألمنيوم بالنصف الأول 2022

حققت الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً صافِيْة قياسية خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت الإمارات للألمنيوم عَنّْ أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافِيْ أرباحها نحو 5.9 مليار درهم، مقابل 1.7 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2022.

تجاوز صافِيْ ربح الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 صافِيْ الربح المحقق فِيْ عام 2022 بأكَمْله، وهُو رقم قياسي للشركة فِيْ حد ذاتها.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 7.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 3.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت مبيعات الألمنيوم المصبوب بنسبة 11٪ لتصل إلَّى 1.31 مليون طن مقارنة بـ 1.18 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2022.

نفذت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خططًا لتحسين الإنتاج ومواجهة التحديات اللوجستية على المستوى العالمي، وقدمت منتجاتها إلَّى أكثر من 400 عميل فِيْ أكثر من 50 دولة.

ارتفعت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة أو “الألمنيوم عالي الجودة” بنسبة 5٪ لتصل إلَّى 1.07 مليون طن مقارنة بـ 1.02 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2022.

بلغت مبيعات “الألمنيوم عالي الجودة” 82٪ من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ 86٪ خلال النصف الأول من عام 2022 نتيجة لتركيز الشركة على تحسين نسبة EBITDA للمبيعات فِيْ ظل التقلبات الكبيرة فِيْ أسعار سبائك.

بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم من عملياتنا 41٪، مقارنة بـ 32٪ خلال النصف الأول من عام 2022، متقدماً على الشركات العالمية الرائدة فِيْ نفس القطاع.

ارتفع إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا إلَّى 1.15 مليون طن مقارنة بـ 1.09 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2022، على الرغم من توقف عمليات الصيانة الدورية. وفرت مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 45٪ من احتياجات الشركة من الألومينا خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلَّى ذلك، زادت صادرات خام البوكسيت من غينيا بنسبة 11٪، لتصل إلَّى 6.49 مليون طن، مقارنة بـ 5.85 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2022.

خلال النصف الأول من عام 2022، وصلت أسعار الألمنيوم إلَّى أعلى مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية. على الرغم من انخفاض سعر الألمنيوم فِيْ بورصة لندن خلال النصف الأول، بلغ متوسط ​​سعر الشركة 3063 دولارًا للطن.

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفِيْذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم “بعد أدائنا المتميز خلال عام 2022، أشرت إلَّى أنه فِيْ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يمكننا تقديم الأفضل وتمكنا من تحسين أدائنا التشغيلي على طول سلسلة القيمة، من التعدين إلَّى الخدمات اللوجستية. صافِيْ الربح للنصف الأول من هذا العام صافِيْ الربح للعام الماضي بأكَمْله، بفضل أدائنا الذي مكننا من الاستفادة من ظروف السوق “.

وأضاف “لقد ركزنا على تعزيز عملياتنا، وجذب المزيد من العملاء، وتحسين منتجاتنا خلال النصف الأول من أجل زيادة عائداتنا، والتحكَمْ فِيْ التكاليف، ووضع الخطط المناسبة لنمو أعمالنا فِيْ المستقبل. وسنستمر فِيْ ذلك. التركيز على توفِيْر عوائد تنافسية فِيْ قطاع الألمنيوم فِيْ ظل التطورات فِيْ سوق الألمنيوم على المستوى العالمي “. .

من جانبه، قال زهِيْر الرجراجي، الرئيس المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم “يعكس نجاحنا الجهُود التي بذلناها لتعزيز التدفقات المالية فِيْ ظل ظروف السوق الجيدة، مما ساهم فِيْ تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا وتوزيع أرباح نقدية مرحلية. 600 مليون دولار بالإضافة إلَّى تعزيز مركزنا المالي للمرحلة المستقبلية من الرحلة المؤسسية “.

سددت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 2.9 مليار درهم من قرض الشركة الرئيسي فِيْ وقت مبكر بعد نهاية النصف الأول من عام 2022. منذ يناير 2022، سددت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 6.5 مليار درهم من الديون قبل مَوعِد استحقاقها، وسددت 968 مليون درهم وفقًا للمدفوعات المجدولة.

ووزعت الشركة أرباحا نقدية مرحلية بقيمة 2.2 مليار درهم على المساهمين بعد نهاية النصف الأول من العام الجاري.

على المستوى المحلي، باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 141 ألف طن من الألمنيوم، وهُو ما يمثل 11٪ من إجمالي المبيعات، للعملاء المحليين الذين يستخدمون الألمنيوم فِيْ صناعات متعددة من قطع غيار السيارات إلَّى إطارات النوافذ للسوق المحلي والتصدير، مما ساهم فِيْ تعزيز نجاح واحد. من أهم القطاعات الصناعية. فِيْ دولة الإمارات وتمكين الشركات المحلية من تنفِيْذ مبادرة “اصنع فِيْ الإمارات”.