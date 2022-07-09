50 ثانية لرمي الجمرات | العرب اليوم الإلكترونية

واصل الحجاج تدشين جمرة العقبة الكبرى، اليوم السبت، بكل سهولة ويسر.

الحجاج يواصلون إلقاء الجمرات في جمرة العقبة مراسل # أرابيكا ويقال عن أحد الحجاج أنه أكمل الرجم في أقل من دقيقة. # عربي_في_حاج#المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/UqsmcxHiXZ

– السعودية (Arabiya_KSA) 9 يوليو 2022

سحب في أقل من دقيقة

وبحسب العربية، قال أحد الحجاج إنه أنهى عملية الرجم في أقل من دقيقة، وسط تواجد ومراقبة حشود لقوات أمن الحج.

ينطلق آلاف الحجاج إلى الجمرات الكبرى في العقبة ثم يتجهون إلى مخارجهم المحددة وسط مراقبة إدارة الحشود من قبل قوات أمن الحج.

الراحة والسهولة

وأضاف التقرير أن الحاج يستطيع الوصول إلى منطقة انطلاق جمرات العقبة بكل سهولة وراحة، فيما قال أحد الحجاج استغرق الأمر نحو 50 ثانية لإطلاق الجمرات ثم مغادرة الموقع.

بدأ الحجاج، اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بإلقاء الجمرات على منى.

يرمي كل حاج سبع حصيات بحجم حبة الحمص في كل من الجمرات الثلاث، تبعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.