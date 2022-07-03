50 ريالاً في العام.. غرامة تأخير تسجيل المواليد

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن التأخير في تسجيل المواليد في الشهادات يتطلب دفع غرامة، وقالت في تغريدة على تويتر “هناك غرامة يتم احتسابها 30 يوما من تاريخ الولادة وهي كالتالي 50 ريالاً عن كل سنة “.

جاء ذلك رداً على سؤال من مواطنة يبلغ ابنها 5 سنوات فقالت “ابني يبلغ من العمر الآن 5 سنوات وقت ولادته. هل يمكنني إصدار شهادة الميلاد إلكترونيا

تسجيل المولود خارج المملكة

أصدرت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خطوات وتفاصيل تسجيل المولود الجديد خارج المملكة.

جاء ذلك رداً على سؤال من مواطن قال فيه “إذا كان المولود مولوداً خارج المملكة ولا يزال خارج المملكة، فهل يسري نفس الإجراء لتسجيل المولود” أم أنها أضيفت بعد العودة إلى المملكة

وردت الحالة الاجتماعية بالقول إنها تضاف بعد دخول المملكة بالخطوات التالية

– حجز موعد

– استشر مكتب الدولة

إحضار جميع متطلبات تسجيل المواليد

إصدار بطاقة الهوية الوطنية إلزامي في سن 15 لكلا الجنسين

وجددت الأحوال المدنية في وقت سابق التأكيد على إلزامية إصدار بطاقة الهوية عند بلوغ سن الخامسة عشرة، مع فرض غرامة قدرها 100 ريال على التأخير.

وقالت دائرة الأحوال المدنية “إن إصدار بطاقة الهوية الوطنية للرجال والنساء إلزامي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة، واختياري من 10 إلى 15 سنة، وغرامة تأخير قدرها 100 ريال”.