500 ألف ريال غرامة سرقة الخطوط الحديدية أو إتلافها

جددت النيابة العامة التحذير من سرقة أو إتلاف السكك الحديدية، في إطار الضمانات الجنائية العالية التي يتمتع بها قطاع النقل والحماية الجنائية العالية.

وقالت النيابة العامة إنه بحسب نظام النقل بالسكك الحديدية يحظر قطع أو تفكيك أو قطع أو إزالة السكة الحديدية أو إزالة أي من منشآتها أو معداتها أو جزء منها أو إتلاف أي منها عمدا.

وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على ذلك هي الحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى دفع كافة المصاريف والمصاريف اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن الفعل. . وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر الناجمة عنه، ونشر الحكم على نفقة الجاني.