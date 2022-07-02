500 كادر أمني ينظمون الحشود في المسجد الحرام

عينت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين ممثلة بوكالة شؤون الأمن والحماية والاستجابة للطوارئ والمخاطر (500) كادر أمن مدني لمتابعة سير تنظيم وإدارة الحشود في كافة مواقع المنطقة. المسجد الحرام والمبنى الرئاسي ومرافقه الخارجية، والتأكد من توافر الوسائل الأمنية داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

عمليات أمنية

وأوضح نائب وكيل الوزارة للأمن والحماية ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبد الرحمن الحارثي أن الوكالة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومدربة لمتابعة سير العمليات الأمنية والحماية وحماية الأفراد والمراقبة. أنظمة الخدمة العامة، من خلال الكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء ومراقبة الصيانة. – حراسة صناديق الإطفاء وأجهزة الإنذار في المسجد الكبير، وضمان سلامة ممرات المشاة، وإزالة كافة العوائق التي تعيق حركة الحجاج أثناء فترة الزيارة. أداء مناسكهم، وتنفيذ مخطط لتقلبات الطقس، وتكييف مداخل وممرات المسجد الكبير.

تنظيم مدخل المسجد الحرام

وأوضح الحارثي أن الوكالة تساعد في تنظيم دخول الحجاج للمسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية وتنسيق العمليات من خلال توجيه المصلين إلى الطوابق العليا والحجاج إلى الساحة الدائرية وفق الخطة الرئاسية المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الداخل. الممرات المؤدية إلى الفناء الدائري أو البحث وعدم الجلوس خلف الحرم وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الحلبة، وكذلك تنظيم مصلى الدفن والمشاركة في تجهيزها وتنظيم مدخل الجنازات في المصلى، والتأكيد على أنهم يتبعون الإجراءات الصحية من خلال استخدام الكمامات والتعقيم المستمر.

وتهتم الوكالة بالمحافظة على ممتلكات المعرض المعماري للمسجدين الذي يقع في توسعة الملك عبدالله وباب الفتح. استكمال التقارير الدورية عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتعديلها لتحسين نتائج عمل الوكالة.