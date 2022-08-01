500 متقدم للحصول على ترخيص موثوق في يوم واحد

أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري أن عدد المتقدمين حتى الآن للحصول على ترخيص موثوق به وصل إلى 500 شخص.

فيديو | إسراء عسيري الرئيسة التنفيذية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وصل عدد المتقدمين حتى الآن للحصول على ترخيص موثوق به إلى 500، وسيبدأ التقديم الإلزامي في أكتوبر المقبل#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/QgxeSawIfl

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 1 أغسطس 2022

وقال عسيري في حديث لقناة الإخبارية، الاثنين، إن التطبيق الإلزامي سيبدأ في أكتوبر المقبل.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على استحداث ترخيص للأشخاص لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (الجديرة بالثقة) للائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

شروط مزاولة النشاط

وطلبت الهيئة من السعوديين الذين يمارسون هذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (ميديا) قبل 10/1/2022، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مثل العقوبات والغرامات الاقتصادية، مع التأكيد على أن قيمة الرخصة 15000 ريال وصالحة لمدة 3 سنوات.

ضوابط خاصة

تضمنت اللائحة التزامًا بالالتزام بالشروط والضوابط للأفراد لتقديم محتوى إعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط لمحتوى الإعلان والتصنيفات (بما في ذلك التصنيف العمري)، كما تضمنت المتطلبات أيضًا وجوب عرض الإعلانات من خلال حساب مسجل. مع السلطة والمرتبطة بالترخيص الممنوح للمرخص له، بالإضافة إلى الحاجة إلى ملاحظة مسبقة للإعلان تفيد بأنه محتوى إعلاني، سواء كتابةً أو شفهياً، طالما أنه واضح للمتلقي.