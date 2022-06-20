50000 ريال سعودي تمويل من إمكان الراجحي الميسر بدون الحاجة الى تحويل راتب أو الحاجة الى وجود كفيل

وعن أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية سنتحدث اليوم عن مصرف الراجحي. كما نعلم جيدًا الدور البارز والمهم الذي يلعبه مصرف الراجحي لجميع المواطنين داخل المملكة. وهذا هو المكان الذي تقدم فيه جميع خدمات التمويل المتنوعة والسهلة لهم دون أي تعقيدات. ومن بين خدمات التمويل التي يقدمها أحد مصرف الراجحي ، وهو أهم مؤسسة مالية إسلامية موجودة داخل المملكة وخارجها ، خدمة تمويل إمكان الميسر للمواطنين والمقيمين داخل المملكة. نحن نعلم جيدًا أن كل التمويل المقدم من مصرف الراجحي كل منهم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافق مع ضوابطها وشروطها. تمويل إمكان الميسر يتم توفيره دون الحاجة إلى تحويل راتب مقدم الطلب ، وكذلك على السداد السلس والسهل لأقساط هذا التمويل. بالنسبة لمقالنا على موقعنا ثقافني ، سنتعرف على شروط تمويل مصرف الراجحي ، والتي يجب أن يستوفيها جميع المتقدمين لهذا التمويل ، وكذلك كيفية التسجيل والحصول على هذا التمويل.
تعرف على أهم شروط التمويل الشخصي المقدمة من إمكان الراجحي
- أولاً ، يجب أن تكون سعودي الجنسية حتى تتمكن من الحصول على تمويل إمكان الراجحي. أيضًا ، يجب أن تكون مقيمًا بشكل دائم في أراضي المملكة العربية السعودية.
- ثانيًا ، يجب أن يكون عمر المتقدم لهذا التمويل بين 25 و 60 عامًا.
- ثالثا / أيضا حتى تتمكن من الحصول على هذا التمويل يجب ألا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن ألفي ريال سعودي. أما المتقاعد فيجب ألا يقل راتبه الشهري عن 1900 ريال سعودي.
- رابعاً / أما بالنسبة للمتقدم في القطاع الحكومي ، فيشترط أن يكون الراجحي قد عمل لمدة ستة أشهر على الأقل.
- خامساً ، يجب أن يكون لدى مقدم الطلب تاريخ ائتماني.
كيفية الحصول على تمويل إمكان الراجحي والتسجيل عبر الإنترنت
- أولاً ، انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي للمنصة امكانية الراجحي .
- ثانيًا / ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية وقم بعملية تسجيل الدخول. يتم ذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.
- ثالثاً / على مقدم الطلب إرفاق جميع المستندات الخاصة به وكذلك الأوراق المطلوبة في المكان المخصص لها.
- رابعا / يجب على المستفيد من هذا التمويل تحديد مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه.
- خامساً: إمكانية تحديد الأقساط التي تناسبه في سداد هذا التمويل.
- سادساً: توقيع العقد الإلكتروني على مقدم الطلب.
- سابعا / ثم اكتب رقم الحساب البنكي لمقدم الطلب لتحويل تمويله إليه ، ثم تأكد من أن جميع البيانات التي أرسلتها صحيحة وغير مشوهة.
- ثامنا / اضغط على كلمة ارسال الطلب.
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