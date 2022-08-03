551 مساعد طبيب أسنان مؤهلون للعمل في القطاع الصحي

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم 551 خريجا وخريجة يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج مساعد طب الأسنان الذي أنهى التوظيف، إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة بشكل افتراضي.

سلط الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، الضوء على قدرة وكفاءة الخريجين على القيام بأعمال دعم طبيب الأسنان في جميع الجوانب الصحية، بما في ذلك السريرية والمعلوماتية للمرضى وغيرها. الجوانب الفنية التي يحتاجها مجال طب الأسنان والمرضى الذين يتلقون الرعاية في المرافق الصحية. مساعد الأسنان أساسي وحساس، وداعم ومعزز مهم لأجندة التحول الصحي في المملكة، من خلال تطوير الصحة العامة بشكل عام وصحة الفم بشكل خاص.

برنامج مساعد طب الأسنان

برنامج مساعد طب الأسنان هو أحد البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية بالهيئة على تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة، بهدف تأهيل القوى العاملة الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية تساهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على أساسه. على زيادة كفاءة العاملين، من أجل تحسين برنامج التحول الصحي في المملكة، ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل كمساعدين أسنان مستقلين يدعمون الجوانب السريرية والإدارية لعيادة الأسنان من خلال إعدادهم للتعامل مع معلومات المريض، والاستعداد، تعقيم الأدوات والعناية بها، والمساهمة في إجراءات طب الأسنان.