56 ألف مستفيد من خدمة الرد الآلي بالمسجد الحرام

منذ بداية موسم حج هذا العام، وصل عدد المستفيدين من خدمة الإرشاد الآلي لتقديم خدمات المشورة القانونية بالمسجد الحرام إلى أكثر من 56 ألف مستفيد.

الفتوى والتوجيه

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الإرشاد والتوجيه ماجد المسعودي، أن الرد الآلي يقدم خدمات المشورة والإرشاد والتعريف حول كيفية أداء المناسك لزوار المسجد الحرام، بطريقة تقنية حديثة عبر شبكة لاسلكية. شبكة الاتصال. نظام Wi-Fi بسرعة (5) جيجاهرتز، مما يتيح نقل البيانات بسرعة وعالية، ويقوم على تقديم خدمات استشارية قانونية لعدد من الشخصيات البارزة والقضاة وأساتذة الجامعات ممن لديهم أحكام في العلوم الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن يجب أن تكون فتاواهم مبنية على نتائج وثيقة (ندوة الفتاوى في الحرمين وأثرها في التيسير لمن يطلبونها)، مشيرين إلى أن الرد الإداري الآلي هو منبر دا منبر يحظى بشعبية. مع الزوار والحجاج والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

خطط التنمية الرئاسية

وأشار المسعودي إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط رئاسة الجمهورية لتطوير خدمات الحرمين الشريفين (2024)، وأهدافها نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لإيصال الرسالة العلمية والترويجية والتوجيه والتوجيه. الحرمين الشريفين على منهج الاعتدال والاعتدال المستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.