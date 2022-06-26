6 أساليب فعالة وذكية لتأديب الأبناء

وأوضح مجلس شؤون الأسرة أن التأديب الإيجابي للطفل يساهم في بناء علاقة صحية مع والديهم، مما يساعد على خلق الانضباط للأطفال وإبعادهم عن السلوكيات غير المقبولة.

تعريف الانضباط الإيجابي

قال المجلس في رسم بياني إن التأديب الإيجابي هو طريقة أبوية تركز على تطوير العلاقة بين الوالدين والطفل من خلال جعل الطفل يفهم ما هو مطلوب منهم بشأن سلوكهم.

الانضباط الإيجابي للأطفال.

وأشار المجلس إلى أن هناك 6 خطوات وأساليب تؤدي إلى التأديب الذكي للأطفال وهي

1- خصص وقتاً للجلوس لوحده مع الطفل.

2- مدح حسنات الطفل.

3- المشاركة مع الطفل في حل المشاكل التي يواجهها.

4- ابتكار طرق جديدة لقضاء الوقت مع الطفل.

5- امنح الطفل الفرصة للقيام بأشياء إيجابية.

6- حدد للطفل ما المقصود بالسلوك الطبيعي.