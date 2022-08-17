6 أشياء يجب أن تجربها في السعودية قبل نهاية الصيف

من استكشاف الحياة البحرية إلى تجربة ألعاب الواقع الافتراضي، إليك 6 أشياء ومغامرات تخلق تجربة لا تُنسى وذكريات رائعة يمكنك صنعها في المملكة العربية السعودية مع عائلتك وأصدقائك قبل انتهاء الصيف، وفقًا لموقع تريب أدفايزور.
1- مجرفة
تتميز جزر المالديف بمياهها الفيروزية الصافية الكريستالية ورمالها البيضاء الناعمة، وهي مذهلة ومذهلة، ومع مياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الحريرية، لا بد من رؤيتها إذا كنت تبحث عن إقامة مريحة.
2- الغوص
يعد الغوص في جدة من أكثر خطط المغامرات إثارة، حيث يمكنك استكشاف أندر أنواع الحياة البحرية في البحر الأحمر.
3- التخييم
اهرب من حرارة المدينة والتخييم طوال الليل في جبل اللوز، الذي يقع على ارتفاع 2580 مترًا فوق مستوى سطح البحر، الوجهة المثالية لعشاق المغامرة والطبيعة في المملكة العربية السعودية.
4- ألعاب الواقع الافتراضي
إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالأنشطة الممتعة مع أطفالك قبل بدء الدراسة، فتفضل بزيارة Zero Latency في الرياض لتلعب ألعاب الواقع الافتراضي.
5- الحياة الليلية
إذا كنت من محبي الحفلات، فإن DJ Sneak سيغني في 25 أغسطس في الرياض، وسيظهر المطرب المصري عمرو دياب على خشبة المسرح يوم 27 أغسطس في جدة.
6- الأنشطة الثقافية
إذا كنت مهتمًا بالفن والثقافة، فقد ترغب في زيارة إثراء في الظهران، فهي تحتوي على العديد من المعارض وورش العمل التي من شأنها توسيع معرفتك الثقافية.