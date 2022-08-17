6 أشياء يجب أن تجربها في السعودية قبل نهاية الصيف

من استكشاف الحياة البحرية إلى تجربة ألعاب الواقع الافتراضي، إليك 6 أشياء ومغامرات تخلق تجربة لا تُنسى وذكريات رائعة يمكنك صنعها في المملكة العربية السعودية مع عائلتك وأصدقائك قبل انتهاء الصيف، وفقًا لموقع تريب أدفايزور.

1- مجرفة

تتميز جزر المالديف بمياهها الفيروزية الصافية الكريستالية ورمالها البيضاء الناعمة، وهي مذهلة ومذهلة، ومع مياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الحريرية، لا بد من رؤيتها إذا كنت تبحث عن إقامة مريحة.

2- الغوص

يعد الغوص في جدة من أكثر خطط المغامرات إثارة، حيث يمكنك استكشاف أندر أنواع الحياة البحرية في البحر الأحمر.

3- التخييم

اهرب من حرارة المدينة والتخييم طوال الليل في جبل اللوز، الذي يقع على ارتفاع 2580 مترًا فوق مستوى سطح البحر، الوجهة المثالية لعشاق المغامرة والطبيعة في المملكة العربية السعودية.

4- ألعاب الواقع الافتراضي

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالأنشطة الممتعة مع أطفالك قبل بدء الدراسة، فتفضل بزيارة Zero Latency في الرياض لتلعب ألعاب الواقع الافتراضي.

5- الحياة الليلية

إذا كنت من محبي الحفلات، فإن DJ Sneak سيغني في 25 أغسطس في الرياض، وسيظهر المطرب المصري عمرو دياب على خشبة المسرح يوم 27 أغسطس في جدة.

6- الأنشطة الثقافية

إذا كنت مهتمًا بالفن والثقافة، فقد ترغب في زيارة إثراء في الظهران، فهي تحتوي على العديد من المعارض وورش العمل التي من شأنها توسيع معرفتك الثقافية.