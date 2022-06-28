6 أمور عليك الالتزام بها لسفر آمن خلال الإجازات

مع اقتراب نهاية الامتحانات، وبداية الإجازات الصيفية والحج، يتطلع الكثير من الناس لقضاء وقت ممتع خلال هذه الإجازات بالسفر إلى وجهة سياحية مميزة، لذلك من الضروري مراعاة بعض الأمور من أجل رحلة آمنة. ورحلة سعيدة.

قدم مجلس شؤون الأسرة عدة إرشادات لسفر عائلي آمن خلال الإجازات، قائلاً إن تنظيم الأسرة الجيد قبل السفر يساعد في تحسين فرص أفراد الأسرة في الاستمتاع بالعطلات بأمان وطمأنينة.

خطوات مهمة قبل السفر في إجازة

وأوصى المجلس في إنفوجرافيك نُشر على حسابه على تويتر بـ 6 خطوات مهمة للعائلة قبل السفر في إجازة، وهي

1- ضع خطة قبل السفر.

2- ابحث بعناية عن المدينة التي تريد السفر إليها.

3- تحقق من تعليمات السفر إلى الوجهة.

4- حمل حقيبة إسعافات أولية.

5- مراعاة المصالح المختلفة لأفراد الأسرة.

6- تعرف على خدمات طوارئ المكان.

مؤشرات السياحة الداخلية

وكشف المجلس عن مؤشرات السياحة الداخلية، قائلا إن المملكة قفزت 10 مراكز في ترتيب السياحة العالمية ابتداء من عام 2022 وحققت نموا بنسبة 34 بالمئة في عدد رحلات السياحة الداخلية مقارنة بعام 2022.