6 إرشادات مهمة للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالرياض تعليمات مهمة للطلاب والطالبات قبل ساعات من بدء الامتحانات النهائية للفصل الثالث.

نصحت إدارة التعليم بالرياض الطلاب والطالبات بما يلي

تعليمات قبل الامتحانات

1- قبل الامتحان، لا تحاول تعلم شيء جديد

1- التحقق من وقت ومكان الاختبار

3- استعينوا بعون الله وتوكلوا عليه

4- أجب عن الأسئلة السهلة أولاً

5- اقرأ بعناية كل سؤال

6- تحقق من إجاباتك بمجرد الانتهاء

تبدأ الامتحانات غدا

تخطط مدارس التعليم العام غدًا لبدء الامتحانات الكتابية النهائية للفصل الدراسي الثالث شخصيًا لجميع المستويات الأكاديمية.

أكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها للامتحانات النهائية لهذا العام وحثت المدارس على متابعة سير عملية التقييم واستخراج النتائج والدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.