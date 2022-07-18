6 إصابات بفيروس كورونا في اتحاد الكرة ..طالع التفاصيل

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني، وجود 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عيّن البرتغالي روي فيتوريا، المدرب السابق لبنفيكا والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري للسنوات الأربع المقبلة.

يصل المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى القاهرة الثلاثاء المقبل ليبدأ مهمته رسميا.

وقال عبد الغني في تصريحات متلفزة “المسحات الطبية التي خضع لها موظفو اتحاد الكرة اليوم أظهرت أن هناك 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف “قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا.

وتابع خضع أعضاء المجلس وجميع العاملين في اتحاد الكرة لفحص طبي لفيروس كورونا.

وشدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على ضرورة ارتداء جميع العاملين في جباليا كمامات أثناء إقامتهم في مقر الاتحاد.

يشار إلى أن المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض على وسائل الإعلام لمدرب المنتخب المصري روي فيتوريا سيعقد الأربعاء المقبل الموافق 20 يوليو الجاري بمقر الجبالية.