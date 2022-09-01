6 تريليونات درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 6 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة فِيْ القطاع المصرفِيْ بالدولة من خلال الجهاز المصرفِيْ خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة التحويلات عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال (UAEFTS) أكثر من 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بحسب آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي.

بنسبة تزيد عَنّْ الربع

أظهرت إحصائيات العمليات المصرفِيْة الصادرة عَنّْ المصرف المركزي، اليوم، ارتفاع قيمة الحوالات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات على أساس سنوي بنسبة 26.5٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل تحويلات بلغت نحو 4.748. تريليون درهم تم تنفِيْذها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022..

وبحسب الإحصائيات، فقد توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بواقع 3.627 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و 2.383 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

استحوذ شهر يونيو على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال النصف الأول بقيمة 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بقيمة 1.154 تريليون درهم، فِيْما بلغت التحويلات فِيْ مايو 884.54 مليار درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم فِيْ أبريل و 861.8. مليار درهم فِيْ فبراير و 864. 7 مليار درهم لانتقالات يناير 2022.

نظام تحويل الأموال الإماراتي (UAEFTS) هُو نظام التحويل الرئيسي الذي تم تطويره فِيْ مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001. ويسهل هذا النظام تحويل الأموال بين الأطراف المشاركة فِيْ النظام على الفور.

مقاصة الشيكات المتداولة

وفِيْ سياق آخر، أظهرت إحصائيات البنك المركزي أن قيمة الشيكات المقاصة المتداولة بصورها بلغت 607.12 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 13.2٪ مقابل 536.05 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

ارتفع عدد الشيكات المسددة بنظام مقاصة الشيكات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.1٪ لتصل إلَّى 10886 مليون شيك مقارنة بـ 10.659 مليون شيك فِيْ الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

استحوذ شهر يونيو على الحصة الأكبر من قيمة المقاصة بالشيكات المتداولة فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عَنّْد 116.6 مليار درهم، ثم مارس بـ 108.03 مليار درهم، ونحو 92.02 مليار درهم فِيْ يناير، ونحو 90.69 مليار درهم فِيْ فبراير، ونحو 98.79 مليار درهم. و 100 .96 مليار درهم مايو الماضي.

إيداع نقدي

من ناحية أخرى، أظهرت إحصائيات أن قيمة الودائع النقدية فِيْ البنك المركزي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 97.351 مليار درهم منها 97.348 مليار درهم ودائع بالعملات الورقية و 3.257 مليون درهم عملات معدنية.

فِيْما بلغت قيمة السحوبات النقدية من البنك المركزي نحو 103.63 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، منها 103.6 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و 27.19 مليون درهم عملات معدنية.