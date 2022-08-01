6 توجيهات هامة للقيادة الآمنة في الضباب

أكدت حركة المرور السعودية على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة على الطرق، مما يساعد على القيادة بأمان وسليم في الظروف الجوية الطارئة.

6 نصائح مهمة

قدمت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على تويتر، 6 إرشادات مهمة للقيادة بأمان في الضباب، بما في ذلك استخدام مصابيح الضباب عند توفرها، وتجنب استخدام الضوء العالي تمامًا، مع ضرورة الإبطاء وتجنب تغيير المسارات إلا عندما من الضروري. ضروري ولا تتوقف فجأة.

القيادة المتعثرة

وأشار إلى أنه في حالة عدم القيادة يجب إيقاف المركبة عن الطريق مع استخدام أنوار التحذير.

تحذيرات السلامة أثناء المطر

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهاً بالإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وقال الدفاع المدني في إنفوجرافيك نشر على حسابه على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن المناطق المنخفضة وبرك المياه والوديان”.

و قبل؛ وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني بالحذر والحذر في مواجهة توقعات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة.

كما حذرت من محاولة عبور الوديان والشعاب أثناء تدفقها. لما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على المواطنين.

ولفت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.