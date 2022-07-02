6 خدمات تقدمها كشافة وزارة التعليم لـ الحجاج

ويشارك الكشافة من وزارة التربية والتعليم ممثلة بمركز بدر الكشفي لخدمة حجاج بيت الله الحرام باثنتي عشرة فرقة كشافة (كشافة وفتيات) تعمل في خمسة مسارات مختلفة.

إرشاد وتوجيه المصلين

يمثل التعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدليل الأول، حيث تقوم فرق الكشافة بتوجيه المصلين إلى أماكن مخصصة للصلاة في الطابق الثاني والسطح، وتسهم في تسهيل الحركة في نهاية الطابقين الأول والثاني.

أما المسار الثاني فيتعلق بالعمل مع قوات أمن الحرم المكي في إدارة الحشود ومساعدة الحجاج على التدفق من وإلى المعبر.

توزيع الماء والوجبات

والطريقة الثالثة هي توزيع الماء على ضيوف بيت الله. الكشافة من وزارة التربية والتعليم توزع 8000 قنينة مياه يومياً أمام مركز بدر الكشفي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

أما الطريقة الرابعة، فتوزع الكشافة 1500 وجبة جافة يومياً بعد صلاة الفجر أمام مركز بدر، بتبرعات عينية بالتعاون مع بعض جمعيات الشريف الخيرية بعد صلاة الظهر.