6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية

استعرضت وزارة التجارة خطوات منع الاحتيال في التجارة الإلكترونية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة انفوجرافيك على تويتر يوضح الخطوات اللازمة لتجنب الاحتيال في التجارة الإلكترونية، وهي كالتالي

تجنب الحيل

التحقق من مصداقية المتجر وحيازة السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر.

الامتناع عن القيام بأي عملية دفع خارج الموقع الإلكتروني للمتجر.

لا تتعامل مع أي روابط دفع إلكترونية مرسلة على WhatsApp أو منصات التواصل الاجتماعي.

احذر من إجراء تحويلات بنكية إلى حسابات غير معروفة.

لا تزود أي طرف ثالث بتفاصيل البطاقة المصرفية (رقم البطاقة، تاريخ انتهاء الصلاحية، رمز ccv) أو رمز التحقق لإكمال العملية.

تأكيد صحة الخصومات والعروض غير المنتظمة خاصة في المتاجر المجهولة.