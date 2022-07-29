6 خطوات للتسجيل في العمرة بدءًا من الغد

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر، أوضحت فيه أن الوصول لأداء العمرة من خلال إجراءات سهلة ومباشرة، بدءاً من دخول بوابة المقام، واختيار إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة، ثم حجز الخدمات المتمثلة في السكن والمواصلات وغيرها. الخدمات الميدانية التي تقدمها شركات العمرة.

وأضاف أن الخطوة التالية هي ملء البيانات التي تتضمن البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر، ثم استلام الرقم المرجعي من وزارة الخارجية، ثم الدخول إلى بوابتها لاستكمال إصدار طلب التأشيرة.

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