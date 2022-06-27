6 خطوات مهمة تحفظ الأبناء بعد الاختبارات

أصدر مجلس شؤون الأسرة إرشادات مهمة لأولياء الأمور لحماية أطفالهم من المخاطر السلوكية والحوادث عند ترك المدرسة أثناء الامتحانات.

الحماية من المخاطر والحوادث

وحث المجلس الأهالي على مراقبة أطفالهم بعد تركهم المدرسة أثناء الامتحانات، مما يساعد على حمايتهم من المخاطر السلوكية والحوادث.

خطوات لإنقاذ الأطفال بعد الامتحانات

وقال المجلس، عبر إنفوجرافيك على حسابه على تويتر، إن هناك 6 خطوات للحفاظ على الأطفال بعد الفحوصات، وهي

1- تعرف على مواعيد مغادرة الأطفال.

2- تعال إلى المدرسة واصطحبهم إلى المنزل.

3- الوعي بالأخطار التي يمكن أن تتعرض لها.

4- تعرف على أنشطتهم وأصدقائهم.

5- علمهم الابتعاد عن المشاجرات والاجتماعات خارج المدرسة.

6- علم الأطفال عدم التجاوب مع من يدعونهم لتجربة أشياء لا يعرفونها.

بدأت أمس الأحد، الامتحانات الكتابية النهائية للفصل الدراسي الثالث وجهاً لوجه لجميع المستويات الأكاديمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن استخراج النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية أول خميس من ذي الحجة.