حاليا، لا توجد كلمة فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء المفاجأة التاريخية، حول اقتراب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، من الانتقال إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي.

وبحسب شبكة CNN البرتغالية، ساهم نادٍ سعودي بـ300 مليون يورو “مليار و 130 مليون ريال”. للتعاقد مع رونالدو، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

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ولم تكشف الشبكة عَنّْ اسم النادي السعودي الذي يجري محادثات مع الأسطورة البرتغالية، لكن العيون تتجه إلَّى العملاقين من الرياض والهلال والنصر.

* ضحايا أعمال كريستيانو رونالدو فِيْ الهلال والنصر

ومن المتوقع أن يدفع 6 نجوم – يلعبون فِيْ نفس مراكز الأسطورة البرتغالية – ثمن انتقال كريستيانو إلَّى الهلال أو النصر، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي ؛ كالآتي

أولا النصر

الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

– الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

الكاميروني فنسنت أبو بكر.

وتضاربت الأنباء عَنّْ الثلاثي حول رحيلهم عَنّْ فريق النصر لكرة القدم الأول لنادي النصر هذا الصيف، لكن من المتوقع أن يدفع واحد أو أكثر منهم الثمن إذا تعاقد مع كريستيانو رونالدو.

ثانياً الهلال

البرازيلي ماثيوز بيريرا.

الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو.

مالي موسى ماريجا.

فِيْ الأساس، يريد الهلال التخلص من هذا الثلاثي، أو بعضهم، وقد يكون العقد “المحتمل” مع كريستيانو رونالدو هُو السبيل للقيام بذلك.