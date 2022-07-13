6 طرق لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس

قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض طرق مختلفة لتبريد الجسم في حالات ضربة الشمس والضغط الحراري.

طرق تبريد الجسم.

وأوضحت صحة الرياض في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر، الخطوات المهمة لتهدئة الجسم في حالات الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة.

هذه الطرق والخطوات هي

1- رش الجسم بالماء البارد ثم اجلس أمام المروحة.

2- الانتقال إلى منطقة مظللة أو التوجه إلى مبنى أو سيارة مكيفة.

3- خذ حمامًا باردًا أو اغمر جسمك في حوض الاستحمام.

4- اشرب كمية كافية من الماء.

5- اخلع الملابس الزائدة.

6- وضع كمادات باردة على الرقبة والإبط.

أعراض الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على ضرورة معرفة كيفية علاج الحالات التي تعاني من الإجهاد الحراري وعلاجها بسرعة قبل تطورها.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن أبرز أعراض الإجهاد الحراري هي الصداع، والدوخة، والتعرق المفرط مع شحوب الجلد ورطشه، والغثيان أو فقدان الشهية، والعطش الشديد، وسرعة التنفس أو النبض. ، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أعلى.

ونصحت وزارة الصحة بطلب المساعدة أو الاتصال بالطوارئ (911) في حالة معاناة الشخص من الإرهاق الحراري، ونقله إلى منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه على ظهره، ورفع قدميه. القليل.