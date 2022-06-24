6 طرق لتطويل الشعر وتنعيمه طبيعيا

طرق إطالة وتنعيم الشعر بشكل طبيعي – تسهل عملية فرد الشعر للمرأة حياتها باستخدام طرق عديدة ومتنوعة لإظهار جمال ونعومة الشعر.

لكن السيئ هو استخدام بعض الأشياء الضارة لتنعيم الشعر، مثل استخدام المواد الكيميائية أو المواد الحرارية لتنعيم الشعر، لأن هذه الطرق تؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه. لذلك يجب توخي الحذر عند استخدام طرق تنعيم الشعر، لأنها طرق طبيعية وآمنة، وفي هذه المقالة سوف نكتشف ست طرق طبيعية لتنعيم الشعر في المنزل.

بكرة الشعر # 1

هذه الطريقة مثالية لتمديد الشعر لأنها سهلة ولا تتضمن أي نوع من الحرارة. كل ما تحتاجه هو عصابات شعر صغيرة بدون خياطة.

ابدأ بفصل جزء صغير من شعرك ودبوس باقي شعرك بشكل غير محكم حتى لا يعيقك ذلك.

بعد ذلك، خذ عصابة رأسك الأولى وثبتها في قاعدة شعرك.

خذ القسم التالي وقم بلفه حول نفس القسم على بعد بوصة واحدة فوق الشريط الأول من الشعر.

استمر على هذا المنوال حتى النهاية أو اترك حوالي بوصتين من الشعر في النهاية لتثبيت نمط الجديلة إذا كنت تحاول تمديد الغسل والذهاب أو التضفير / اللف.

من المهم ملاحظة أنه إذا كنت تستخدم هذه الطريقة لتجفيف شعرك أو شده إلى نمط مثل التقلبات، فيجب عليك أولاً فك التشابك لإزالة أي عقد والتأكد من تمدد الشعر قدر الإمكان.

الحلقة رقم 2

ضفيرة الشعر تعتبر ضفيرة الشعر من أجمل تسريحات الشعر، لأنها تجعل الفتاة تبدو جذابة، ويمكن القيام بها بعدة طرق، وأهميتها أنها تساعد على تقوية وإطالة الشعر بسرعة.

ابدأ بفك جزء صغير من شعرك وربط الباقي بشكل غير محكم.

ثم خذ هذا القسم الأصغر وقم بضفيره بشكل فضفاض حتى النهاية، تاركًا حوالي 2 بوصة من الشعر في النهاية لتثبيت نمط الجديلة.

# 3 طرق لتطويل وتنعيم الشعر بشكل طبيعي علاج الكراميل

تعمل المرطبات في هذا العلاج على سحب الرطوبة من الجو إلى شعرك لجعله أكثر نعومة وسهولة في التحكم. تدعي بعض النساء أنه يخفف من تجعيد الشعر، لكنني لم أحصل على نفس النتيجة. ستحتاج لهذا العلاج إلى

نصف كوب عسل

3 علب من أغذية الأطفال المصنوعة من الموز (من المهم استخدامها لأن الموز المهروس قد يكون من الصعب جدًا غسله)

نصف كوب من دبس السكر الأخضر

1/4 كوب زيت زيتون (أو أي زيت آخر من اختيارك)

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

امزج جميع المكونات في وعاء أو استخدم الخلاط لتسريع العملية. باستخدام فرشاة، ضعي الخليط على شعر مبلل. تأكدي من عدم إفساد شعرك لأن الخليط كثيف ومحاولة تمشيط شعرك به يمكن أن يتسبب في تلفه. قم بتغطية شعرك بغطاء استحمام واترك العلاج لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل للحصول على التأثير الكامل. ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات.

# 4 الكرز لولا

تم إنشاء Cherry Lola Remedy بواسطة مدونة تحمل الاسم نفسه. اعتقدت أنه نظرًا لأن الشعر مجرد بروتين، ويتكون البروتين من الأحماض الأمينية، فإن علاج الشعر التالف يجب أن يشمل إعادة إدخال البروتين. لاحظت العديد من النساء اللواتي جربن العلاج أن الشعر أصبح أكثر نعومة. كل ما تحتاجينه هو

2 كوب زبادي عضوي عادي

10 ملاعق كبيرة من الأحماض الأمينية السائلة

2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

اخلطي الزبادي مع الأحماض الأمينية السائلة، ثم أضيفي صودا الخبز واتركيها ترتفع وتصبح رغوية. تأكدي من نظافة شعرك، ثم ضعي أجزاء منه واتركيه لمدة 20-40 دقيقة. اشطفي شعرك.

# 5 طرق لنمو شعر أطول بشكل طبيعي الأيورفيدا

لطالما تم الحديث عن الحناء والقرفة في علاجات الشعر الطبيعية لقدرتهما على تنعيم أنماط التجعيد وتنعيم الشعر وإضفاء لمعان عليه.

قد تكون مهتمًا

# 6 علاج حليب جوز الهند

عندما يتم طرح موضوع تخفيف أو تليين تجعيد الشعر، يتم ذكر علاج حليب جوز الهند دائمًا بسبب فعاليته. يمكن إجراء هذا العلاج باستخدام مكونات ربما تكون موجودة بالفعل في خزانتك، كما أنه يجعل الشعر ناعمًا. لذلك، إذا كنت مهتمًا بإجراء هذا العلاج، فستحتاج إلى

كرتون حليب جوز الهند

2 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند أو أي زيت آخر من اختيارك

4 ملاعق كبيرة زبادي عضوي عادي

نشا الذرة

اخلطي جميع المكونات جيدًا باستثناء النشا في وعاء. ثم أضيفي نشا الذرة ببطء ملعقة صغيرة في المرة الواحدة حتى يتكاثف الخليط حسب رغبتك. ثم ضعيه على الشعر. اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم استخدمي الشامبو والبلسم الخالي من الكبريتات لشطف شعرك وتصفيفه كالمعتاد.