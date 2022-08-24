6 عقوبات لمخالفي نظام السياحة الجديد

وأكدت وزارة السياحة أن النظام السياحي الجديد يضمن جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار وحماية حقوقهم.

ضمان الحقوق السياحية

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن النظام يضمن حقوق السائحين ويعوضهم عن الخسائر، وأنه يفكر في فرض عقوبات على من يخالف أحكام النظام.

العقوبات

وأشار إلى أن كل من يخالف أحكام النظام السياحي الجديد أو لوائح تنميته يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية

تنبيه قضائي.

إغلاق مؤقت أو دائم للمنشأة السياحية أو جزء منها.

تخفيض التصنيف.

تعليق الرخصة لمدة لا تزيد عن سنة.

إلغاء الترخيص.

غرامة مالية لا تتجاوز المليون ريال.