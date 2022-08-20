6 مخاطر تدفعك لتجنب أشعة الشمس المباشرة

حذرت وزارة الصحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس. بسبب المخاطر الصحية.

مخاطر التعرض للشمس

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن التعرض لأشعة الشمس يحمل سلسلة من المخاطر منها

خطر الاصابة بسرطان الجلد.

مشاكل العين؛ مثال ماء أبيض.

الإجهاد الحراري.

ظهور التجاعيد وتصبغ الجلد.

التعرض للحروق.

جفاف الجلد

الحماية الشمسية

وأشار إلى أن طرق الوقاية هي

ضع واقي من الشمس.

ابق في الظل بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً.

غطي رأسك بقبعة أو مظلة.

ارتداء النظارات الشمسية.

ارتداء ملابس قطنية طويلة تحمي من أشعة الشمس.

خذ الاحتياجات اليومية من السوائل.