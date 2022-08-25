6 مخاطر يسببها الحزن للجسم

حذر استشاري وأستاذ امراض القلب الدكتور خالد النمر من موجات من الحزن العميق .. لتأثيره السلبي على صحة القلب.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الحزن عبء ثقيل على القلب، لأنه يرفع الضغط، ويرفع معدل ضربات القلب، ويزيد من تركيز عوامل تجلط الدم، ويرفع الكورتيزول، ويقلل من كفاءة النوم”.

الجلطات ومضادات التخثر

و قبل؛ قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة الشريانية الدكتور خالد النمر رؤى مهمة حول علاقة تدفق الدم بجلطات القلب.

وأوضح النمر أن قلة تدفق الدم من الأسباب النادرة لحدوث جلطات القلب وليس سببًا شائعًا كما يعتقد البعض!

خطر النزيف

وأضاف النمر “لمن يتناول الأسبرين الأفضل ألا يزيد تناول الزنجبيل عن جرام واحد في اليوم. لأنه يؤدي مع الأسبرين إلى إمكانية زيادة تدفق الدم وبالتالي حدوث نزيف “.

وأضاف هل تزداد الجلطات في الشتاء لقلة مياه الشرب الجواب نعم يكثر في الشتاء لكن ليس لقلة الماء الصالح للشرب بل بسبب تأثير البرودة الشديدة على مجهود القلب والتناسب بين الاثنين مباشر.