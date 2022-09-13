6 مرشحين للأهلي..تونسي هزم الهلال وروماني أضاع الدوري على الاتحاد

حدد النادي الأهلي 6 مرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم فِيْ موسم 2022-2023، سعيًا للعودة إلَّى دوري روشان السعودي.

وحصل الأهلي على 5 نقاط فِيْ 4 مباريات حتى الآن فِيْ دوري الدرجة الأولى، حيث أقال مدرب الأوروغواي روبرت سيبولدي من منصبه وأصر على أن مهمة يوسف عَنّْبار مؤقتة.

فِيْ “سعودي سبورت” نعرض عليكَمْ 6 مرشحين لـ “تدريب الأهلي”

– التونسي الحبيب بن رمضان. ويأمل الأهلي أن يستغل خبرته فِيْ ترقية أندية الدرجة الأولى إلَّى دوري المحترفِيْن، بعد أن أنهى المهمة بنجاح فِيْ موسم 2022-2022 مع الوحدة.

– البلجيكي يانيك فِيْريرا، مدرب نادي الفتح السابق بقي فِيْ منزله، منذ إقالته فِيْ يناير 2022، والتي من أجلها قدم بعض الوكلاء اسمه لإدارة الأهلي.

– التونسي فتحي الجبل، وأبرز ما يميز مسيرته أنه مع الفتح فِيْ موسم 2012-2013 تمكن من التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد منافسة شديدة مع الهلال.

– رومان كوزمين كونترا .. رحل عَنّْ الاتحاد فِيْ صيف 2022، بعد اتهامه من قبل الجمهُور بالتسبب فِيْ خسارة لقب الدوري السعودي، بعد تقدمه بفارق 11 نقطة على الهلال.

– التشيلي لويس سييرا، مدرب الاتحاد عام 2022، كان رائعا مع الطائي الموسم الماضي، عَنّْدما وصلوا إلَّى مراكز متقدمة فِيْ الدوري السعودي.

– صالح المحمدي .. نجم الأهلي يقود حاليا منتخب السعودية تحت 20 عاما لمهمة الصعود إلَّى مونديال 2023 لكنه لا يزال منافسا قويا.

ويضع الأهلي التشيليين لويس سييرا وصالح المحمدي ضمن المرشحين، لكنهم يحتاجون إلَّى عقد طويل حتى صيف 2024، لذا تم استبعادهم من القائمة الطويلة.