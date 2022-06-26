6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث

بدأ ما يقرب من 6 ملايين طالب وطالبة من مدارس التعليم العام، صباح اليوم الأحد، الامتحانات الكتابية النهائية للفصل الدراسي الثالث وجها لوجه لجميع المستويات الأكاديمية في مختلف مناطق المملكة.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثالث

وثقت مجموعة صور طلابية وطالبات في جميع مناطق المملكة خلال اليوم الأول من الامتحانات النهائية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والإدارات التربوية في مختلف المناطق أكدت استكمال استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثالث.

تاريخ إعلان النتائج

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن إعلان النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية أول خميس من ذي الحجة.

نصائح مهمة للطلاب.

بدورها، أعطت الإدارة العامة للتعليم بالرياض تعليمات مهمة للطلاب قبل ساعات من بدء نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثالث.

نصحت إدارة التعليم بالرياض الطلاب والطالبات بما يلي

1- قبل الامتحان، لا تحاول تعلم شيء جديد

2- التحقق من وقت ومكان الاختبار

3- استعينوا بعون الله وتوكلوا عليه

4- أجب عن الأسئلة السهلة أولاً

5- اقرأ بعناية كل سؤال

6- تحقق من إجاباتك عند الانتهاء