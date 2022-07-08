6 نصائح قبل الانطلاق بالسيارة في عطلة عيد الأضحى

أصدرت الإدارة العامة للمرور سلسلة من النصائح التي يجب اتباعها قبل الذهاب في الرحلات أو السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث أشارت في إنفوجرافيك على صفحتها الرسمية على تويتر إلى أهمية فحص سوائل السيارة وتغيير ما يلزم. ، بالإضافة إلى فحص الفرامل والأضواء.

فحص الإطارات

كما أبرز أهمية فحص الإطارات والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي ووجود وصلاحية أدوات السلامة.

وحذر من أهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل الانطلاق في الرحلات الطويلة.

حماية الطفل في السيارات

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيراً هاماً لسائقي السيارات بالحفاظ على سلامة وأمن أطفالهم أثناء رحلتهم معهم، خوفاً من الخروج من السيارة أثناء الرحلة والتعرض لحادث.

حثت El Tránsito، عبر حسابها على Twitter، سائقي السيارات على حماية أطفالهم من خلال التأكد من استخدام أقفال الأمان على الأبواب الخلفية.

أهمية مقاعد الأطفال

وكانت وزارة الصحة قد أبرزت في وقت سابق أهمية مقاعد الأطفال في السيارات، لأنها تحافظ على الطفل وتحميه من الصدمات ومخاطر الحوادث.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد مقاعد الأطفال السائق على التركيز أثناء القيادة وحماية جسم الطفل.