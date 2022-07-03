6 نصائح لسلامة الدواء في الحج

أصدرت هيئة الغذاء والدواء سلسلة من التوصيات بشأن التخزين المناسب للأدوية أثناء الحج.

وأشار في إنفوجرافيك على صفحته الرسمية على تويتر إلى ضرورة عدم تعريض الأدوية للشمس أو الحرارة، ويجب حفظها في عبواتها الأصلية.

كما أكد على عدم التخلي عن العلاج إلا بعد الانتهاء من برنامج العلاج على النحو الذي يحدده الطبيب.

تفوت جرعة

وأشار إلى أن الماء هو أفضل مشروب لتناول الدواء، مصرا على عدم تناول دواء أي حاج آخر مهما كانت الأعراض متشابهة.

في حالة ضياع جرعة، أصدرت هيئة الغذاء والدواء توجيهات بتناول الجرعة بمجرد أن تتذكرها، ولكن مع عدم تناول جرعتين في وقت الجرعة التالية.

ترك الأدوية في السيارة

وسبق أن حذرت إدارة الغذاء والدواء من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل في السيارة وتعريضها لدرجات حرارة عالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية، فستصل داخل السيارة إلى 31 درجة مئوية في 20 دقيقة، و 47 درجة مئوية في 40 دقيقة ؛ بينما تصل إلى 50 درجة مئوية داخل السيارة بعد ساعة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تلف الأدوية ومستحضرات التجميل، محذرا من أضرار استخدامها لاحقا.