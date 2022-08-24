6 نصائح مهمة للوالدين مع اقتراب العودة للمدارس

يقدم المركز الوطني لتعزيز الصحة العقلية 6 نصائح للآباء مع اقتراب العودة إلى المدرسة.

6 نصائح للآباء

وقال المركز، في إنفوجرافيك على حسابه على تويتر، إنه يضمن إبلاغ أولياء الأمور للطفل بأي تغييرات قد تحدث مع العام الدراسي الجديد، مثل تغيير المدارس.

كما نصح أولياء الأمور بالتخلص من عادات الإجازة الصيفية السلبية، مثل السهر وتناول طعام غير صحي، وكذلك تهيئة الطفل لبيئة الدراسة، والانخراط في أنشطة تعليمية ممتعة أو قراءة كتاب.

كما دعا المركز أولياء الأمور إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف، والبدء في شراء المواد الأساسية للمدرسة، مثل “القرطاسية” وغيرها من اللوازم المدرسية، حتى لا يضطروا لشرائها. في اللحظة الاخيرة.

دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الأسر إلى عدم الذعر من بدء الدراسة والتفاؤل في مواجهة التغيرات المفاجئة.

عودة طلاب الأحد

ومن المقرر أن يعود الطلاب للدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، الأحد المقبل، الموافق 1 صفر، بحسب وزارة التربية والتعليم في التقويم الأكاديمي الجديد لعام 1444.