6 نصائح مهمة من المرور لعبور الطريق بشكل آمن

ودعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى الالتزام بسلسلة من التعليمات المهمة للمساعدة في عبور الطريق بأمان وسليم، حفاظا على السلامة.

تعليمات معبر آمن

وقالت إدارة المرور في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر “قبل عبور الشارع ؛ هناك سلسلة من التعليمات التي يجب اتباعها والمعروفة بأنها تساهم في معبر آمن لك ولرفاقك، وهي

1- اختر مكان للعبور حيث يمكنك رؤية حركة المرور من جميع الاتجاهات.

2- تأكد من خلو الطريق من المركبات.

3- اعبر الممرات المخصصة للمشاة.

4- انتبه إلى أن المركبات في المسلك البعيد قد توقفت.

5- يجب التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بهاتفك المحمول.

6- لا تدع الأطفال يعبرون الشارع بمفردهم.

مخاطر المشي في الليل

و قبل؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر القيادة ليلاً أو على الطرق المظلمة دون إضاءة أنوار المركبة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، سواء لسائقي المركبات على الطرق أو للمشاة، وضرورة الحفاظ على سائقي المركبات لمسافة آمنة عند السير على الطرق، وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.