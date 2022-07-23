60 ألف ريال غرامة والتشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر بالرياض

أعلنت وزارة التجارة عن سعودي الجنسية ومقيم سوري الجنسية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة في تجارة المواشي في مدينة الرياض تمويلاً بما لا يتفق مع مهنتهما (سائق خاص) براتب 2500 ريال شهرياً وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.

عقوبة الإخفاء التجاري

أصدرت محكمة جنايات الرياض حكماً نهائياً قضائياً بغرامة قدرها 60 ألف ريال والقذف بالمخالفين تحت تهمهم بالإضافة إلى العقوبات التبعية التي ينص عليها القانون وهي إغلاق المحل وتصفية النشاط وإلغاء الأعمال. التسجيل، وحظر ممارسة الأنشطة التجارية، وجمع الزكاة والرسوم والضرائب، وترحيل المقيم المختبئ. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساعد في الحد من مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل الأجهزة على ضبط المختبئين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وتوقيع عقوبات منتظمة تصل إلى خمس سنوات بالحبس، وغرامة خمسة ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الحكم النهائي. أحكام قضائية ضد إلى المتورطين.