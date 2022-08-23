600 موظف يشرفون على 210 أبواب بالمسجد الحرام

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات المقدمة على أبواب المسجد الحرام، من خلال وكالة الرئاسة العامة لخدمات ووقاية البيئة ممثلة بإدارة أبواب المسجد الحرام، حيث توظف الدائرة أكثر من (600) موظف في 210 بوابة بالمسجد الحرام.

تسهيل عملية النقل

وقال مدير إدارة أبواب المسجد الحرام فهد المالكي إن الدائرة تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام، حيث خصصت مداخل لتسهيل حركة المستفيدين من خدمة العربة عبر الميزانين. الدور الأول للتجول والبحث عن السيارات التي يمكن الوصول إليها من خلال مدخل الشبيكة، ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلالم الكهربائية المؤدية إلى باب أجياد، ومدخل المروة على سطح مسارات القشاشية، بالإضافة إلى المساء، الطابق الأول من عربات المطاردة فقط، ويمكن الوصول إليه عبر درج الأرقم، بوابة (16).

أسماء وأرقام الأبواب

وأضاف المالكي أن أسماء وأرقام أبواب الجامع الكبير تساعد حجاج وضيوف بيت الله على معرفة الأبواب التي دخلوا من خلالها لتسهيل حركة خروجهم، والتأكد من وجود مراقبين لتنفيذ التعليمات الإدارية ومنها عدم إحضار الأمتعة والطعام وغيرها من الأشياء الممنوعة من دخول الحرم مما يساعد في نظافة المسجد. حرمت العبادة في راحة وثقة، وتم التأكيد على أن يقوم الجميع بتنفيذ الإجراءات وفق التعليمات التي تصدرها رئاسة الجمهورية.

وختم المالكي تصريحه بأن هذه الخدمات تخضع لرقابة مستمرة من قبل وكيل الأمين العام لخدمات ووقاية البيئة المهندس أحمد بن عمر في العماش تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام. مسجد النبي الشيخ د.