60,000 ريال بدون كفِيْل لدى قرض آهل الميسر بالتقسيط بدون فوائد

60 ألف ريال تقسيط على 5 سنوات الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه الآن من خلال برنامج قرض أهل الميسر للمواطن السعودي فقط بموافقة بنك التنمية الاجتماعية حيث يسعى البنك دائما لتقديم العديد من العروض والخدمات المالية وفقًا لتعليمات الرؤية المستقبلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث قدمت منتج أهل بدون مزايا إضافِيْة مع فترة سداد مرنة لجميع المواطنين السعوديين الراغبين فِيْ التقدم لبرنامج التمويل هذا المسموح به بعد تطبيق الشُروطْ والضوابط المطلوبة أيضًا للسعوديين. المواطنين للحصول على قرض منتج مؤهل دون دفع رسوم إدارية. كَمْا يوفر برنامج التمويل ميزة إضافِيْة لجميع موظفِيْ القطاع الحكومي فِيْ المملكة فقط، وهِيْ الحصول على قرض عائلي بدون ضامن بشُروطْ بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

الشُروطْ والمتطلبات الأساسية للحصول على برنامج القرض الأهلي

فِيْ الفترة الحالية بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يُقدم قرض المنتج بالعديد من المزايا، منها الحصول على تمويل بدون هامش ربح أو دفع فائدة مالية على مبلغ التمويل، والتي تبدأ من 18 ألف ريال سعودي إلى 60 ألف ريال سعودي، ولكن بعد توفِيْر جميع الضوابط اللازمة. لهذا التمويل على النحو التالي بالتفصيل

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سبق له الحصول على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج والتمويل الاجتماعي الآخر المتاح للأفراد تحت إشراف بنك التنمية الاجتماعية.

يجب تقديم موافقة المدين المضمون وتقديمها عند التقدم إلكترونيًا للحصول على قرض يعتبر منتجًا مؤهلاً، ما لم يكن موظفو الحكومة السَعُودِيْة متاحين للتقدم دون الحاجة إلى مدين مضمون.

يجب سداد جميع الرسوم والأقساط الشهرية فِيْ مَوعِدها مع القرض الأهلي الممنوح من بنك التنمية الاجتماعية.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري المسموح به 12500 ريال سعودي كحد أقصى عند التقدم لتمويل منتج مؤهل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يتجاوز العمر المناسب للتطبيق الإلكتروني لقرض الأسرة التابع لبنك التنمية الاجتماعية 70 عامًا فقط.

أهم مزايا الحصول على قرض منتج أهل الميسر