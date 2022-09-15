65.31 مليون درهم.. توزيعات “أغذية” النقدية عَنّْ النصف الأول

وافق مساهمو مجموعة أغذية، خلال اجتماع افتراضي يوم الخميس، على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية.

وتعادل هذه التوزيعات النقدية 8.25 فلس للسهم، بقيمة إجمالية 65.31 مليون درهم للنصف الأول من عام 2022.

ارتفع صافِيْ الربح العائد للمساهمين إلَّى 118 مليون درهم إماراتي لهذه الفترة، بزيادة قدرها 74٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

عكست نتائج أعمال أغذية للنصف الأول من عام 2022 الأثر الإيجابي لعمليات الاستحواذ التي قامت بها المجموعة، بالإضافة إلَّى مبادراتها الرئيسية لتحسين التكلفة كجزء من استراتيجيتها الخمسية التي تم إطلاقها العام الماضي.

كجزء من الاستراتيجية التي تهدف إلَّى تحقيق الريادة الإقليمية فِيْ قطاع الأغذية والمشروبات فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بحلول عام 2025، اعتمدت أغذية فِيْ أبريل 2022 سياسة توزيع الأرباح نصف السنوية، بما يتماشى مع التزام المجموعة بالنمو. عائدات مساهميها وتنمية أعمالها وتحسين أداء مسارها المالي بالتوازي مع الحفاظ على القدرة على تخصيص رأس المال فِيْ تنفِيْذ الاستراتيجية المتعلقة بالتوسع والاندماج والاستحواذ.

وكان آلان سميث، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة الإمارات أغذية، قال فِيْ مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات فِيْ أغسطس الماضي، إن عمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعة تجاوزت 2.3 مليار درهم العام الماضي.

وكشف سميث أن العمل جار حاليًا على صفقة استحواذ جديدة فِيْ مصر، بالإضافة إلَّى التوسع فِيْ المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع هدف قيادة السوق الإقليمية لقطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025.

وأضاف سميث “لدى المجموعة فرصة كبيرة لتعزيز نموها جغرافِيْاً، خاصة فِيْ المملكة العربية السعودية وأسواق أخرى مثل باكستان ومصر، حيث نتقدم نحو الاستحواذ على 60٪ من مجموعة أبو عوف المصرية”، مشيراً إلَّى أن هذه الصفقة سيعزز وجودنا فِيْ السوق المصري.

وأوضح أن أغذية ستستثمر نحو 90 مليون درهم فِيْ خططها التوسعية فِيْ السعودية لبناء منشأة صناعية جديدة ضمن شركة النبيل للصناعات الغذائية فِيْ جدة.

وأشار إلَّى أنه من المستهدف البدء فِيْ المصروفات الاستثمارية لبناء المصنع الجديد خلال الأشهر المقبلة، فِيْما من المتوقع أن يتم تشغيله وبدء عمليات البيع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وذكر أنه من المقرر أن تستمر عمليات الإنفاق الاستثماري فِيْ المصنع الجديد فِيْ السعودية حتى عام 2025، حيث يقدر الاستثمار الأولي فِيْ تلك المرحلة بنحو 65 مليون درهم.

وأكد أن التوسع فِيْ السعودية هُو استثمار استراتيجي فِيْ أكبر سوق فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي، فِيْ مسعى من المجموعة لتعظيم الإنتاج محليًا وترسيخ وجودها فِيْ السوق السعودي.