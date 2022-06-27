7 أمور مهمة عند استلام الراتب

لكل منا طريقة مختلفة في التعامل مع الراتب. بغض النظر عن قيمة الدخل الشهري، هناك دائمًا احتياجات ملحة تحتاج منك تخصيص بعض المال لها. التأكيد دائما على أن هناك أولويات لكل فرد.

أشياء مهمة

هناك أمور لها الأولوية على غيرها، ولكن بشكل عام يمكن إنفاق الدخل الشهري وفق الآتي

أولاً، ادفع فواتيرك والتزاماتك الشهرية حتى لا تواجه رسومًا متأخرة.

اشترِ احتياجاتك، ولا تبالغ في ذلك دون داع ولا تقع ضحية لعروض كاذبة.

ضع مبلغًا محددًا في حساب التوفير كل شهر.

احصل على الصدقات بأي مبلغ مع استمرارية هذا العمل.

دفع كل أو جزء من ديونك.

امنح والديك، حتى لو كانت حالتهم سهلة، تفرح قلوبهم.

اطلب من الله البركة والوفرة.

طريقة تقسيم الأجور

الطريقة الصحيحة لإدارة الدخل هي قاعدة 50/20/30، والتي تتضمن تقسيم الدخل إلى 3 أقسام، على النحو التالي 50٪ للمعيشة (الفواتير – الإيجار – مصاريف السيارات – البقالة)، و 30٪ لتلبية الرغبات والكماليات مثل مثل (الخروج لتناول الطعام، والمتعة، وشراء ملابس جديدة، والسفر)، وتوفير 20٪، وهو ما يبدو مناسبًا للكثيرين لأنه لا يحرمهم مما يريدون ويجعلهم يدخرون.

المدخرات والطوارئ

وأن يتم تقسيم 20٪ إلى النصف، والنصف الآخر لحساب الطوارئ في حالة وجود أي أعراض صحية أو غيرها، أو الصيانة المفاجئة، أو الخوف أثناء استعارة شخص ما منك ؛ بالنسبة للنصف الثاني، فهو مخصص فقط لحساب التوفير ويتجه نحو الخطط المستقبلية، سواء كان ذلك لتعليم الأطفال أو ترقية السيارة أو أشياء أخرى.