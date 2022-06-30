7 خطوات للإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية

أبرز جهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أهمية الإبلاغ الفوري في حالة فقدان الهوية الوطنية عبر منصة أبشر.

حددت أمانة الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” الإجراءات والأوراق اللازمة في حالة فقدان الهوية الوطنية.

وقالت دائرة الأحوال المدنية، عبر حسابها على “تويتر”، إنه في حالة فقدان بطاقة الهوية الوطنية، يجب اتخاذ الإجراءات التالية

الإجراءات في حالة فقدان الهوية

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب أبشر الخاص بك

اختر خدماتي

– الشؤون المدنية

الإبلاغ عن المستندات المفقودة

– اختر الوثيقة المفقودة من القائمة

– املأ المعلومات المطلوبة

احجز موعدًا عبر الإنترنت من خلال طلب خدمة المستندات لاستبدال المستند المفقود

– الالتزام بالوصول في الوقت المحدد