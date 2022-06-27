7 طرق لـ التوفير من راتب يونيو بعد إيداعه اليوم

بدأ اليوم الاثنين 27 حزيران الجاري إيداع الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تتم عملية الصرف بالتزامن مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع المياه.

مع وجود العديد من الشكاوى حول استخدام الراتب لأغراض غير ضرورية، هناك العديد من النصائح للحفاظ على الراتب الشهري الذي يمكن للمواطنين اتباعه.

نصائح للاحتفاظ براتب يونيو

يمكنك استخدام نظرية “10-20-70″، والتي تعني 10٪ للادخار، و 20٪ لسداد الديون، و 70٪ للنفقات الشهرية الضرورية والمهمة.

توقف عن شراء السلع غير الضرورية معتقدًا أنها ستكون مطلوبة في المستقبل.

قم بتسجيل الأصناف التي ترغب في شرائها من مراكز التسوق بشكل عام، لأن فكرة هذه المولات هي إغراء المستهلك بشراء كميات كبيرة من السلع بعد الوقوع تحت تأثير العرض والأسعار المتغيرة.

فتح حساب ثانٍ يختلف عن الحساب البنكي المراد تحويل كشوف المرتبات إليه لتحويل المبالغ المراد حفظها.

لا تسجّل وصولك في محل بقالة أو محطة وقود أو مغسلة أو أي موقع خدمة آخر، واعتد على الدفع الفوري.

تجنب الوجبات السريعة وتناول الطعام في المطاعم.

استعادة بيانات الرواتب

وفي سياق متصل، أكدت منصة اعتماد أنه يمكن لموظفي الجهات الحكومية استرجاع جميع بيانات الرواتب الواردة من الجهة الحكومية بالتفصيل.

وأوضحت منصة اعتماد أن ميزات الخدمة تشمل تفاصيل بيانات الوظيفة، وتفاصيل الاستحقاقات المالية للموظف، وتفاصيل إضافية عن الاستحقاقات المالية للموظف، والوصول إلى البيانات التاريخية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

1- الدخول إلى منصة الاعتماد الإلكترونية

2- اضغط على أيقونة “مستخدم جديد”.

3- استيفاء جميع البيانات المطلوبة

4- ستصل رسالة عبر موقع Blogger لتأكيد تسجيل الدخول

5- تنزيل المستندات المطلوبة

6- طباعة نموذج التفويض وإرساله إلى الغرفة التجارية للاعتماد

7- قم بتنزيل نسخة من التفويض عبر الموقع الإلكتروني لتفعيل الحساب.

خطوات الاستعلام عن الراتب

كما يمكن الاطلاع على البيانات الأساسية الخاصة بالرواتب والحقوق الاقتصادية من خلال منتج استشارات الراتب والحقوق على منصة اعتماد من خلال الخطوات التالية

1- اذهب إلى منصة التبني (اضغط هنا).

2- اضغط على تسجيل الدخول.

3- اختيار موافقة الأفراد.

4- الضغط على استعلام عن الراتب.

5- تقديم البيانات المطلوبة منك.

6- ستظهر لك البيانات الكاملة المتعلقة براتبك.