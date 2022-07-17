7 غيابات تضرب الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمباراة نارية أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

تشهد صفوف الأهلي غيابات كثيرة قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وإليك نظرة على غياب الأهلي أمام الزمالك

غياب الأهلي أمام الزمالك

يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن مباراة الأهلي والزمالك بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

كما تغيب الموزمبيقي لويس ميكسوني بسبب إصابة في أربطة الركبة الداخلية.

تأكد غياب حسين الشحات بعد أن أكدت الأشعة السينية إصابة حسين الشحات بقطع كامل في الغضروف.

أما محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، فقد تأكد عدم مشاركته في مباراة الأهلي والزمالك بسبب إجهاد عضلي، وأنه يحتاج إلى علاج لمدة 10 أيام.

سيغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي لمدة شهر بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة المستقبل.

كما تغيب الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي.

نتيجة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك

وانتهت المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في منافسات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري الإنجليزي

وخسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز، في آخر مباراة للشياطين الحمر في الدوري المصري.

موقع الزمالك في الدوري الممتاز

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك الأخيرة

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة على حساب غزل المحلة بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز.