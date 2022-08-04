7 غيابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة الجونة

يخوض الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بقيادة جوزيفالدو فيريرا، المواجهة القادمة مع نظيره نادي الجونة، الذي يديره طلعت يوسف، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يبدأ موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الخميس 24 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق المستقبل في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك والجونة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

غياب الزمالك أمام الجونة

يغيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك كثيرًا خلال مباراة الليلة أمام الجونة، حيث وصل الرقم إلى 7 لاعبين، وتحديداً أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم بسبب انتهاء عقودهم مع وايت كاسل.

ويغيب عمر السعيد مهاجم الفرسان البيض بسبب إصابة عضلية، بينما يغيب أيمن حفني وأيمن حفني لأسباب فنية والإيفواري رزاق سيسي بسبب غيابه عن التدريبات.

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم لعب الزمالك 28 مباراة، وفاز في 21 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

وقبل هذا اللقاء احتلت الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وخاض الجونة 28 مباراة هذا الموسم وفاز في 7 مباريات وخسر 15 مباراة وتعادل 6 مرات.