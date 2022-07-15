7 غيابات عن الزمالك أمام المحلة ..تعرف على الأسباب

وشهدت قائمة فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمباراة غزل المحلة غياب الثلاثي محمد أشرف رقة ومحمد عبد الشافي وسيف فاروق جعفر.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

يبدأ موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم غد السبت 16 يوليو الساعة 630 بالتوقيت المحلي في القاهرة.

كما ستذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة الساعة 730 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

غياب الزمالك أمام غزل المحلة

وسيغيب محمد عبد الشافي عن مباراة الزمالك والمحلة بسبب عدم استعداده الفني بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

ولا كذلك محمد أشرف “رقة”، لأن الجهاز الفني أعطاه راحة، بعد إصابته في رأسه، حتى لا يسوء.

وجاء سبب غياب سيف فاروق جعفر من الاصابة التي تعرض لها في يده.

فيما يتغيب عمر السعيد عن ارهاق العضلات ويوسف اسامة بسبب الاصابة بشد عضلي كامن.

ويستمر غياب الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد بسبب قرار إداري وفني.

وكان البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، ضمن قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة

حراس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

الدفاع محمود حمدي “العاهرة” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في الوسط الإمام عاشور – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شكابالا” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي.

الهجوم سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الزمالك وغزل المحلة، غدا السبت، في الدوري العام.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاً المركز 54 بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر وبفارق 6 نقاط عن منافسه الأهلي.

هذا الموسم لعب الزمالك 24 مباراة وفاز في 14 وخسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وفاز في 5 وخسر 8 وتعادل 11.