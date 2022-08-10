7 قرارت لترشيد استهلاك الكهرباء بمصر تبدأ بخفض إنارة الشوارع

وضعت الحكومة المصرية خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، لتحقيق متوسط ​​فائض 15٪ من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء.

ومن المقرر البدء فِيْ تنفِيْذ الخطة اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد عرضها على مجلس الوزراء.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحسب بيان لمجلس الوزراء، إن “الدولة المصرية تعمل حاليا على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهُو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية”.

وأضاف “لذلك اتجهت الدولة نحو توفِيْر أكبر كَمْية منه (الغاز) لتصديره للخارج والحصول على النقد الأجنبي، فِيْ ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم، وخاصة أزمة الطاقة التي تمر بها. لقد أثرت على دول مختلفة فِيْ العالم “.

وأشار مدبولي إلَّى أن أكثر من 60٪ من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلَّى محطات الكهرباء لتوليد الكهرباء، وأن كل مليون وحدة حرارية يتم توفِيْرها يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2022 نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار فِيْ الربع الأخير من عام 2022، مدعومة بالارتفاع الملحوظ فِيْ الأسعار وزيادة كَمْيات الغاز المصدرة. فتح أسواق جديدة فِيْ تركيا وأوروبا. خاصة مع سعي الأخيرة لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي على خلفِيْة غزو موسكو لأوكرانيا.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلَّى ترشيد الاستهلاك الشخصي للتكامل مع خطة الترشيد التي بدأت الحكومة فِيْ تنفِيْذها، مبينا أنه ستكون هناك قرارات تنفِيْذية من مجلس الوزراء بهذا الشأن قريبا.

خطة ترشيد الكهرباء

تقليل إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء.

الإغلاق التام للتيار الكهربائي بعد انتهاء الدوام الرسمي باستثناء المباني الخدمية.

عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.

إغلاق الملاعب والصالات المغلقة والملاعب فِيْ ساعات محددة خلال فترات الليل والمولات التجارية الساعة 11 مساءً حسب التوقيت الصيفِيْ.

تشغيل المكَيْفَات فِيْ المجمعات التجارية الكبرى والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي بدرجة حرارة 25 أو أكثر.

توحيد أعمال المصابيح الأمامية LED الموفرة للطاقة فِيْ إنارة جميع الملاعب بمراكز الشباب والأندية وكذلك تقليل إنارة الملاعب بعد انتهاء الأنشطة.

إعادة هندسة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بحيث تعطى الأولوية للمحطات التي تستخدم كَمْيات أقل من الغاز الطبيعي وتنتج طاقة كهربائية بكَمْيات أكبر.