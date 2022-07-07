7 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد

يوشك عدد من نجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم على مغادرة القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، وذلك ضمن خطة الإدارة لإعادة هيكلة الفريق وإبرام صفقات جديدة لدعم فريق الأهلي استعدادًا للجديد. موسم كرة القدم.

المغربي الدولي بدر بنون يتصدر قائمة المرشحين لمغادرة القلعة الحمراء بعد أن اقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.

بينما تضم ​​القائمة أيضًا الموزمبيقي لويس ميتشيسوني، الذي فشل في إثبات نفسه في الأهلي وفشل في تقديم نفسه لجمهور الأهلي، والقصد إما بيع اللاعب نهائيًا أو إعارته في الفترة المقبلة.

واستبعد اللاعب الكونغولي والتر بواليا، الذي لعب على سبيل الإعارة مع نادي السيلية القطري الموسم الماضي، من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وتضم قائمة المرشحين لمغادرة الأهلي، اللاعب بيرسي تاو، بسبب تقلب مستواه وكثرة الإصابات، وقد تلجأ الإدارة لمقايضته في الفترة المقبلة.

ومن بين الأسماء التي رشحها أيضا للرحيل عن الأهلي محمود وحيد الذي لم يكن يعرف كيف يستغل كل الفرص التي حصل عليها في الأهلي.

بينما يوجد ثنائي رامي ربيعة أيضًا في القائمة، حيث يريد الجهاز الفني تعزيز الدفاع من خلال ضم ثنائي بارز بعد رحيل الوشيك لبدر بانون، وكذلك المالي أليو ديانج، الذي ينتظر عرضًا لترك الرتب. . القلعة الحمراء.