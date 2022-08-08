7 مصارف إماراتية ضمن قائمة أقوى 30 بنكا بالشرق الأوسط

صنفت سبعة بنوك إماراتية ضمن أقوى 30 بنكًا فِيْ الشرق الأوسط على قائمة مجلة فوربس لعام 2022.

وذكرت فوربس أن البنوك فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمكنت من تحقيق نمو قوي خلال عام 2022 بعد تجاوز أزمة كورونا.

7 بنوك إماراتية

واحتل بنك أبوظبي الأول المركز الثاني فِيْ قائمة أقوى البنوك فِيْ الشرق الأوسط، حيث بلغت أصوله 272.4 مليار دولار، فِيْما احتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الخامسة فِيْ القائمة.

وجاءت مجموعة بنك أبوظبي التجاري فِيْ المرتبة الثامنة، وبنك دبي الإسلامي فِيْ المرتبة العاشرة.

والبنوك الثلاثة المتبقية هِيْ مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، التي احتلت المراكز 22 و 23 و 28 على التوالي فِيْ قائمة أقوى 30 بنكًا فِيْ الشرق الأوسط.

كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأكثر تمثيلاً فِيْ القائمة بـ 10 و 7 بنوك على التوالي.

وأشارت فِيْتش فِيْ تقريرها الأخير إلَّى أن ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلَّى تعافِيْ ربحية البنوك الإماراتية والعودة إلَّى مستويات ما قبل الوباء.

زيادة أرباح قوية

شهدت أكبر 30 بنكًا فِيْ المنطقة نموًا إجماليًا للأصول بنسبة 13٪ فِيْ عام 2022، لتصل إلَّى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.3 تريليون دولار فِيْ عام 2022.

ارتفعت أرباح أقوى 30 بنكًا بنحو 37٪ خلال عام 2022 لتتجاوز 34 مليار دولار.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ30 مصرفاً إلَّى 587 مليار دولار وفقاً لإغلاق السوق فِيْ 28 يونيو 2022، بزيادة قدرها 23٪. أما إجمالي إيرادات البنوك المدرجة فِيْ القائمة فقد تجاوز 107 مليارات دولار.

بينما من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفِيْ فِيْ المنطقة مزيدًا من النمو فِيْ عام 2022، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط. توقعت وكالة S&P Global Ratings أيضًا آثارًا طفِيْفة للحرب الروسية الأوكرانية على بنوك المنطقة، نظرًا لتعاملاتها المحدودة مع طرفِيْ الصراع.

القيمة السوقية

وذكرت مجلة فوربس أن ترتيب البنوك جاء نتيجة جمع البيانات المالية من القوائم المالية الموحدة للبنوك وأسواق المال فِيْ دول المنطقة، ثم تصنيف البنوك المدرجة فِيْ أسواق المال حسب القيمة السوقية والإيرادات والإجمالي. الأصول، وصافِيْ الأرباح لعام 2022 – حيث تم إعطاء كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا، حصلت البنوك التي لها نفس عدد النقاط على نفس التصنيف.

فِيْ حين تم استبعاد البنوك التي لم تفصح عَنّْ بياناتها المالية الموحدة والمدققة لعام 2022 حتى 28 يونيو 2022.

تم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية فِيْ 28 يونيو 2022.

وفقًا لقائمة فوربس، فإن ترتيب أكبر البنوك فِيْ الشرق الأوسط على النحو التالي

1- مجموعة بنك قطر الوطني

2- بنك أبوظبي الأول

3- البنك الوطني السعودي

4- مصرف الراجحي

5- بنك الإمارات دبي الوطني

6- بنك الكويت الوطني.

7-. بنك الرياض

8- مجموعة بنك أبوظبي التجاري

9- بيت التمويل الكويتي (بيتك)

10- بنك دبي الإسلامي

11- البنك السعودي البريطاني (ساب)

12- البنك السعودي الفرنسي

13- مصرف قطر الإسلامي (البنك).

14- التجاري وفا بنك

15- مصرف الإنماء

16- البنك العربي الوطني

17- البنك العربي

18- البنك التجاري

19- البنك الأهلي المتحد

20- مصرف الريان

21- البنك الشعبي المركزي

22- مصرف أبو ظبي الإسلامي

23- بنك المشرق

24- البنك التجاري الدولي (CIB)

25- بنك البلاد

26- بنك مسقط

27- بنك افريقيا

28- بنك دبي التجاري

29- البنك السعودي للاستثمار

30- بنك الجزيرة