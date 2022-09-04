7 معلومات هامة عَنّْ كأس لوسيل بين الهلال والزمالك

ينتظر الجمهُور العربي بشكل عام، والمملكة ومصر بشكل خاص، مباراة الهلال والزمالك، يوم 9 سبتمبر، فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، على لقب كأس لوسيل على التراب القطري، فِيْ افتتاح – ملعب “لوسيل”. أكبر ملاعب كأس العالم فِيْ البلاد.

فِيْ التقرير التالي نبرز أهم 7 معطيات تتعلق بمباراة الزمالك والهلال.

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وتقام مباراة الهلال، بطل الدوري السعودي، والزمالك بطل الدوري المصري، يومي الجمعة 9 سبتمبر 2022 م، و 13 صفر 1444 هـ.

* تنطلق مباراة الهلال والزمالك فِيْ تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت مصر، 900 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

* أعلنت قناة الكأس القطرية عَنّْ بث مباراة كأس لوسيل عبر شاشتها المفتوحة التي ستجمع الهلال السعودي والزمالك المصري.

* تقام المباراة على ملعب لوسيل، الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، كأكبر ملعب لكأس العالم فِيْ قطر، حيث تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

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* يقع الملعب على بعد 15 كيلومترا شمال العاصمة القطرية “الدوحة”.

* كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ الجائزة المالية للمباراة وأشارت إلَّى أن الفائز باللقب سيحصل على 1.5 مليون دولار، بينما سيحصل الخاسر على مليون دولار.

* لعب الهلال والزمالك 5 مباريات معًا. الزمالك فاز بثلاث مباريات وتعادل مرة وخسر مباراة واحدة فقط.

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