7 نصائح للوقاية من حرائق الغابات

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سلسلة من النصائح للوقاية من حرائق الغابات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الوقاية تحد من عوامل حرائق الغطاء النباتي”.

حرائق الغابات

وأشار إلى أن حرائق الغابات لها أسباب عديدة، منها أهمها التدخين ورمي أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب، حرق المخلفات الزراعية، حرائق الإنارة للتدفئة والطبخ. إطلاق الرصاص، الاحتراق العشوائي لتوسيع الأرض، رمي الزجاج المتأثر بأشعة الشمس، استخدام المفرقعات النارية.

و قبل؛ أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نصيحة حول عدم إطعام قرود البابون الموجودة على الطرق في بعض المناطق. وأوضح أن إطعام القرود يؤدي إلى تغيير في سلوكهم وزيادة أعدادهم وتضخم أجسامهم.

انتقال المرض

كما أكد أن الاقتراب منهم يعرضهم لخطر العدوان أو انتقال المرض. كما دعت بلدية الباحة المواطنين إلى عدم الاقتراب من قردة البابون أو محاولة إطعامهم حفاظا على سلامتهم.

الهجوم على المصطافين

يشار إلى أن قرود البابون تهاجم السياح مرارا وتكرارا في الحدائق القريبة من مرتفعات الهدا منذ عدة سنوات وحاولت أيضا خطف طفل.