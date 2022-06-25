7 نصائح مهمة للطلاب استعدادًا للاختبارات النهائية

أصدرت وزارة التربية والتعليم نصائح وتعليمات مهمة للطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات النهائية التي تبدأ صباح الغد.

نصائح مهمة للطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن هذه النصائح تشمل ما يلي

ضع تقويمًا يتم خلاله ة المناهج الدراسية.

قم بعمل خرائط ذهنية كاملة لأقسام المادة.

قم بإجراء اختبارات قصيرة لنفسك

– الحصول على قسط كاف من النوم

ضع علامة على النقاط المهمة

اختيار المكان المناسب للدراسة

– لا تقلق، توتر، وادرس ببطء

تبدأ الامتحانات بالحضور

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية النهائية للفصل الثالث غدا الأحد بحضور جميع المستويات الأكاديمية.

أكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها للامتحانات النهائية لهذا العام وحثت المدارس على متابعة سير عملية التقييم واستخراج النتائج والدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.