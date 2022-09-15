7.2 مليار دولار.. زيادة 13% بأرباح “روسنفت” فِيْ النصف الأول

وارتفع صافِيْ أرباح شركة روسنفت الروسية للطاقة المملوكة للدولة بنسبة 13.1 بالمئة فِيْ النصف الأول إلَّى 432 مليار روبل (7.2 مليار دولار).

يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الغربية على الشركة بعد العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا.

وعزت روسنفت فِيْ بيان، الخميس، الارتفاع إلَّى ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة ارتفاع الطلب العالمي وقيود العرض.

وقفزت عائدات الشركة بنسبة 32.5٪ إلَّى 5.17 تريليون روبل (86.7 مليار دولار).

وقالت روسنفت إن ديونها انخفضت بنسبة 12٪ عَنّْ بداية العام بعد أن عالجت 45.8 مليون طن من النفط هذا الربع.

كَمْا أعلنت عَنّْ اكتشافِيْن جديدين باحتياطيات نفط خام قابلة للاستخراج تبلغ 101.4 مليون طن فِيْ منطقة مشروع “فوستوك أويل” فِيْ منطقة كراسنويارسك السيبيرية.

وأضاف بيان الشركة أن بناء منشآت مشروع فوستوك النفطي الذي بدأ العام الماضي “مستمر كَمْا هُو مخطط له”.

كَمْا أعلنت فِيْ وقت سابق أنها تتوقع بدء إنتاج الهِيْدروكربون فِيْ مشروع فوستوك عام 2024، بهدف إنتاج ما يصل إلَّى 100 مليون طن سنويًا بحلول بداية العقد المقبل.

وأشاد الرئيس التنفِيْذي لشركة Rosneft، إيغور سيتشين، بـ “النتائج المستقرة على الرغم من الضغوط غير المسبوقة من العوامل الخارجية المعاكسة والعقوبات غير القانونية”.

منذ بداية العام 2022، تعرضت شركة الطاقة الروسية لعقوبات غربية بسبب حربها مع أوكرانيا، مما أعاق تمويلها وتجارتها العالمية.

وشملت العقوبات خروج شركة الطاقة البريطانية بريتيش بتروليوم من حصتها البالغة 20 بالمئة فِيْ روسنفت، واستقالة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويد، الذي ترأس مجلس إدارة الشركة منذ 2017، بعد انتقادات عدة فِيْ مايو.

بالإضافة إلَّى ذلك، أثرت الزيادة الكبيرة فِيْ تكلفة الخدمات اللوجستية، وزيادة رسوم النقل بالسكك الحديدية، فضلاً عَنّْ زيادة تكاليف الكهرباء، سلبًا على الشركة، وفقًا لبيان صادر عَنّْ Zosneft.

فضلاً عَنّْ الزيادة غير المسبوقة فِيْ سعر الفائدة الرئيسي لبنك روسيا، والتي بلغت 20٪ للحفاظ على قيمة الروبل وانخفضت الآن إلَّى 8٪.