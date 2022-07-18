7.3 مليار دولار صادرات إلكترونية وكهربائية تغذي الخزانة التركية

وبلغت صادرات قطاع الأدوات الكهربائية والإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 7.3 مليار دولار.

جاء ذلك، وفق بيانين صادرين، الاثنين، عَنّْ وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك، أفادهما الموقع الإخباري الرسمي TRT Haber، وتلاهما موقع العرب اليوم الإخباري.

وأوضح البيانان أن صادرات قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 7 مليارات و 343 مليونا و 976 ألف دولار، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، التي شهدها القطاع. وسجلت الصادرات 6 مليارات و 867 مليونا و 595 الف.

كَمْا اشار البيانان الى ان صادرات القطاع شهدت فِيْ الفترة المذكورة مسارا متقلبا انعكس فِيْ الارقام، حيث بلغت قيمتها 980 مليونا و 455 الف دولار فِيْ كانون الثاني، ومليار و 366 مليونا و 975 الف دولار فِيْ آذار، و مليار و 65 مليونا و 633 الف دولار فِيْ ايار. ومليار و 359 مليونا و 402 ألف دولار فِيْ يونيو حزيران دون الرجوع لأرقام المبيعات فِيْ فبراير وأبريل.

وجاءت المملكة المتحدة على رأس الدول المستوردة لصادرات هذا القطاع بإجمالي 801 مليون و 402 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 677 مليونا و 57 ألفا، ثم فرنسا بـ 433 مليونا و 616 ألفا، وإيطاليا بـ 351 مليونا. و 540 الفا واسبانيا 314 مليونا و 686 الفا.

اسطنبول على القمة

من حيث ترتيب الدول التركية من حيث صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) الماضي وحزيران (يونيو) الماضيين، جاءت اسطنبول فِيْ المقدمة بـ 3 مليارات و 710 ملايين و 740 ألف دولار، مما يشكل 50٪ من إجمالي تلك الصادرات. .

وجاءت مانيسا بعد اسطنبول بمليار و 87 مليونا و 41 ألف دولار، ثم دنيزلي بـ 425 مليونا و 945 ألفا، وكوجالي بـ418 مليونا و 922 ألفا، وإزمير بـ 384 مليونا و 279 ألفا.

وبحسب نفس البيانات، ارتفع إجمالي صادرات تركيا فِيْ الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجل قيمة 126 مليار دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، وحققت نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي، إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ البلاد.

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

وأشارت البيانات إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2022 ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.